В Чечне запустят производство «Джихад-машины»

В следующем году в Чечне будет запущено полноценное серийное производство «Джихад-машины» для нужд российской СВО на территории Украины. Машину будут производить на базе местного завода «Чеченавто», сообщил глава чеченского Минпромэнерго Адам Хакимов в беседе с изданием ТАСС .

Министр рассказал, что в этом месяце была получена конструкторская документация, а в данный момент уже производится сборка первого экспериментального образца. По словам Хакимова, вскоре начнутся испытания чеченской разработки, первые образцы которой будут представлены уже в этом месяце. Он выразил надежду, что полноценное производство техники будет запущено в следующем году.

Он также сообщил о том, что в данном проекте принимают участие Российский университет спецназа и компания «НОТ», занимающаяся надстройками зенитных установок.

Хакимов добавил, что во время разработки документации университет связывался с МГТУ для консультаций. Министр также заявил, что в разработке учитываются пожелания инструкторов университета, у которых был опыт участия в спецоперации.