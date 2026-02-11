В древнем папирусе VIII века до н.э. нашли упоминание о людях ростом 2,4 метра

Американские библейские исследователи заявили, что обнаружили в древнеегипетском документе возможное упоминание о гигантских существах, описанных в Ветхом Завете. Об этом сообщает New York Post .

Речь идет о папирусе «Анастаси I» (VIII в. до н.э.), где в военном донесении описываются кочевники шасу: «Некоторые из них ростом четыре или пять локтей от головы до ног». По современным меркам их рост мог достигать 2,4 метра. В тексте говорится: «Узкое ущелье кишит шасу… Ярость на лице их, сердца не знают страха».

Члены «Ассоциации библейских исследований» из Пенсильвании предположили, что именно эти гигантские воины могли быть прообразом ветхозаветных исполинов (нефилимов), чье существование, согласно Книге Бытия, привело к Всемирному потопу.

Однако научное сообщество относится к этой гипотезе скептически. Термин «шасу», известный с XV века до н.э., означает «кочевники» и не обязательно указывает на реальных великанов. Археологических подтверждений существования целого народа гигантов до сих пор не обнаружено.

