В Дубне прошло первое охлаждение гигантской «машины времени» MPD NICA

Ускорительный комплекс NICA является самым крупным в современной России проектом, открывающим новые горизонты в области физики высоких энергий. Недавно в городском округе Дубна впервые смогли охладить соленоид MPD.

Соленоид весит почти 80 тонн. Охладить такое устройство невероятно трудно, но в Дубне ученые смогли этого добиться в ходе эксперимента. Для этого равномерно изменили температуру объекта, азотного экрана и опорного цилиндра, который весит еще 12 тонн. Специалисты из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) успешно протестировали установку, проверили ее режимы работы и зафиксировали параметры охлаждения.

Как рассказал замглавы инженера Лаборатории физики высоких энергий им. В.И.Векслера и А.М. Балдина ОИЯИ Константин Мухин, персонал MPD рассчитывает выйти на температуру соленоида 80 К (-193,15° C). Далее предстоит провести теплофизические испытания, в ходе которых через специальные трубки будут перемещать детектор от положения «сборка» до положения «пучок». При этом отепляться соленоид не будет. Это важно, так как изменения температур влияют на продолжительность жизни цикла магнита.

«Машиной времени» мощную установку называют неспроста. Полагают, что в дальнейшем она поможет вернуться в 10 минус 10-ой секунды с начала образования Вселенной.

Отмечается, что для комплекса NICA 2024 год станет знаковым, так как в ОИЯИ намечен пуск полноценного коллайдера.