В Госдуму внесут законопроект о привлечении частного капитала в науку

В российскую Государственную думу в ближайшее время будет внесен законопроект о привлечении частных инвестиций в отечественную сферу науки. Соответствующее заявление сделал председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, его слова передает издание «Газета.ru» .

Кабышев заявил, что главной проблемой российской науки является недостаточное финансирование. Он указал на то, что Россия занимает лишь 35-е место по данному показателю. Депутат уюежден, что страна не сможет обеспечить себе научный прорыв до тех пор, пока финансирование в ней не выйдет на уровень, который мог бы конкурировать с государствами-лидерами списка.

Он стал инициаторов скорейшего внесения на рассмотрение законопроекта о привлечении частных средств в сферу «со всеми возможными преференциями». Депутат также подчеркнул важность «патриотической мобилизации науки в РФ». Кабышев обратил внимание на то, что талантливые ученые покидают страну, в то время, как должны чувствовать от нее кредит доверия.