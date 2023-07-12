В Химках создали современный аппарат для исследования Луны

Скоро ей предстоит отправиться в уникальную научную экспедицию, об этом сообщает пресс-служба администрации Химок.

Аппарат сядет в районе Южного полюса Луны. Задача — мягкая посадка на местности со сложным рельефом и подробное исследование грунта на наличие льда и воды. Прежде ничего подобного в истории космонавтики не осуществлялось. Таким образом, будет положено начало российской программе исследования Луны автоматическими средствами. Отметим, что до грядущей экспедиции лунный зонд («Луна-24») запускался в нашей стране 47 лет назад.

Станция уже прибыла на космодром Восточный, ее запуск запланирован на август. Но прежде чем взять старт, ученые еще около месяца будут тщательно проверять работу всех систем.

Особенность «Луны-25» в том, что она создана исключительно на основе российских комплектующих элементов, что является предметом гордости ученых.