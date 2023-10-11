В химкинском НПО «Энергомаш» обсудили создание двигателя для летательного аппарата

Научно-производственное объединение «Энергомаш» в подмосковных Химках станет одним из участников разработки двигателя для летательного аппарата «Корона-МД». Вопрос уже стал основной темой повестки заседания под руководством главного конструктора предприятия Петра Левочкина.

Научно-технический совет обсудил первые результаты работы над двигателем и дальнейшие этапы конструирования и испытания. Как отметил Петр Левочкин, если все пройдет успешно, то будет создан одноступенчатый аппарат, достигающий первой космической скорости. Эта разработка актуальна и соответствует курсу «Роскосмоса» на развитие орбитальной группировки.

«Это говорит о том, что сегодня выбирается концепция дальнейшего движения», – подчеркнул конструктор.

Напомним, что химкинской НПО «Энергомаш» заключило ряд соглашений с другими предприятиями, институтами и организациями для реализации проекта.