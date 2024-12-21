В Якутии из-за петарды загорелся ночной клуб

Вечеринка в ночном клубе Nord Way в якутском Ленске чуть не закончилась трагедией. По информации телеграм-канала SHOT, в помещении взорвалась петарда, из-за чего возник пожар.

На кадрах, опубликованных источником, видно стену из огня и плавящиеся потолки. При этом посетители клуба танцуют так, как будто ничего не происходит.

Отмечается, что в момент возникновения пожара в клубе находилось около 50 человек. Персонал успел эвакуировать гостей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пламя охватило стену, потолок, а также нанесло ущерб аппаратуре на площади в 15 кв. м. Основной причиной происшествия стало нарушение правил безопасности при использовании пиротехнических изделий.

11 декабря телеграм-канал Baza сообщил, что в новосибирском клубе во время корпоратива произошел пожар. Отмечалось, что он возник во время выступления иллюзиониста с огнем — фокусник переоценил свои усилия и случайно поджег потолок. В результате инцидента никто не пострадал.