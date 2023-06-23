В Калининграде открыта лаборатория по производству сверхтонких нитей для хирургии

На базе технологического парка «Фабрика» Балтийского федерального университета была открыта лаборатория, занимающаяся созданием «смарт» текстиля и сверхтонких композитных нитей для хирургических операций.

В пресс-службе БФУ рассказали, что для создания инновационных нитей в лаборатории стоит специальное оборудование, способное создать нужную тонкую нить из полимерного сырья. После изготовления, она проверяется специалистами на нужные свойства. При соответствии нормам, они отправляются дальше, на производство ткани.

На базе данного проекта будет реализовано еще 2. Первый будет заниматься разработкой технологий для придания охлаждающих свойств текстилю. «Холодный» эффект будет полезен в самых различных отраслях: в медицине, спорте, специальной экипировке и многих других.

Другой проект будет нацелен на создание сверхтонких нитей для хирургов. Материал в диаметре всего 10 микрон пригодится в сосудистой и нейронной хирургии. Разработка станет уникальной для рынка России. До этого диаметр хирургических нитей был в 4 раза больше.

Ректор университета Александр Федоров заявил, что уже было создано 3 подобных стартапа под эгидой БФУ. Регистрируются еще 6. 2 из них по производству иновационных нитей для различных назначений.