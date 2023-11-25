В Китае проведут испытания местного аналога Starlink

В Китае была запущена ракета Long March 2D с установленным блоком Yuanzheng и неизвестным количеством космических аппаратов, которые предназначены для того, чтобы испытать возможности спутникового интернета от китайских производителей. Об этом сообщили SpaceNews .

Известно, что пуск ракеты состоялся 23 ноября с космодрома Сичан, который находится на юго-западе страны. Официальные лица КНР сообщили о запуске только после того, как полезная нагрузка оказалась на орбите.

Авторы материала допустили, что данный запуск был произведен в рамках тестирования возможностей китайской спутниковой группировки Guowang, которая в общественных кругах уже успела заполучить звание китайского «ответа Starlink» американского производства.