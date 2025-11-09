Европейское космическое агентство (ESA) приступило к разработке технологии, позволяющей производить пищевой белок из воздуха и мочи астронавтов. Об этом сообщает портал Space.com, передает Рrо Город Будущего.

Проект под названием HOBI-WAN направлен на создание протеинового порошка Solein, который можно будет производить в замкнутых условиях космоса с минимальными ресурсами. Технологию разработала финская компания Solar Foods, использующая микроорганизмы, воздух и электричество для газового брожения.

В космических миссиях планируется заменить аммиак источником азота, получаемым из мочевины, содержащейся в моче астронавтов. Это позволит замкнуть цикл переработки отходов и обеспечить экипаж полноценным питанием во время длительных полетов.

В ближайшие восемь месяцев Solar Foods совместно с подрядчиком OHB System AG создаст оборудование для тестирования процесса в условиях невесомости. Ученым предстоит выяснить, как газы и жидкости поведут себя в микрогравитации, где отсутствует привычная плавучесть. Это важно для стабильного снабжения микроорганизмов питательными веществами.

Испытания технологии могут пройти на борту Международной космической станции. В случае успеха ESA получит возможность производить еду прямо на орбите, без доставки продуктов с Земли.

Ранее сообщалось, что генетики зафиксировали уменьшение славянского компонента в генофонде столицы.