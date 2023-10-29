В МЧС разработали устройство для дистанционного уничтожения снарядов

Ученым из российского МЧС удалось создать устройство, с которым специалисты смогут на расстоянии уничтожать боевые снаряды. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, сообщение которой передает «Интерфакс» .

Сообщается, что испытания новой разработки проводились на протяжении месяца, и за это время было уничтожено 100 различных боеприпасов. В ведомстве рассказали, что данное устройство является лишь одним из многих разработок производства. Там подчеркнули, что работы по поиску новых разработок проводятся на регулярной основе.

В пресс-службе сообщили, что порядка 10 образцов новых устройств по итогу оказались на снабжении за прошедшие 3 года.

Как рассказали в ведомстве, новое устройство будет применяться для уничтожения различных боеприпасов и взрывных устройств. Уточняется, что с новой разработкой, разоружать боеприпасы можно будет без детонации.

Образец можно будет использовать и для выполнения спецзадач, рассказали в службе. С его помощью можно будет разрушать бетонные и металлические конструкции. Как подчеркнули в министерстве, прибор был успешно испытан на территории ЛНР.