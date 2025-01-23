В Мексике на пляж вынесло существо-предвестника катастроф

На берегу пляжа в курортном городе Кабо-Сан-Лукас в Мексике двое серферов обнаружили сельдяного короля. Существует легенда, что эта рыба способна предсказывать надвигающуюся стихийную катастрофу. Об этом сообщает издание Need To Know.

Отдыхающие, используя доски для серфинга, пытались подтолкнуть рыбу к воде. После этого сельдяного короля, у которого не было части хвоста, унесло в море.

Длина тела сельдяного короля может достигать 17 м, а вес — более 200 кг. Его тело покрыто серебристым защитным слоем, который называется гуанин.

Внешне они похожи на «морских змеев». В японской мифологии они считаются предвестниками землетрясений и несчастий, говорится в статье.

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