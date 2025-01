В Мексике на пляж вынесло существо-предвестника катастроф

На берегу пляжа в курортном городе Кабо-Сан-Лукас в Мексике двое серферов обнаружили сельдяного короля. Существует легенда, что эта рыба способна предсказывать надвигающуюся стихийную катастрофу. Об этом сообщает издание Need To Know.