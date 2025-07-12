При освобождении Курской области от ВСУ российские саперы обнаружили опасные «сюрпризы», оставленные отступающими украинскими военными. Об одном из них РИА Новости рассказал командир саперной роты с позывным «Гермес».

По его словам, в населенном пункте Курской области в поленья для печей были заложены тротиловые шашки с огнепроводным шнуром — такая «ловушка» могла привести к гибели мирных жителей.

«Нехарактерный, неприродный распил (был заметен — ред.), при извлечении обнаружили две тротиловые шашки по 200 граммов и огнепроводный шнур с двух сторон», — рассказал «Гермес».

Он сообщил, что при растопке печи огнепроводный шнур воспламенялся, вызывая детонацию. Взрыв мог полностью разрушить печь и нанести тяжелые травмы людям, находящимся рядом.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном завершении операции по освобождению Курской области 26 апреля. Последним населенным пунктом, где были вытеснены украинские формирования, стало село Горналь.

Путин ранее заявлял, что все преступления киевского режима, совершенные на территории РФ, в частности, в Курской области, должны быть тщательно задокументированы, а виновные — привлечены к ответственности.

Ранее в Следственном комитете России (СКР) раскрыли преступления двух украинских генералов в ДНР и ЛНР.