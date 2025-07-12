Известный американский журналист и политический комментатор Такер Карлсон выступил с резким заявлением, предложив лишать гражданства США американцев, которые воюют в составе иностранных армий, в том числе на Украине. Своим мнением журналист поделился во время выступления во Флориде, передает РИА Новости.

По его словам, многие граждане США проходят службу в Израиле и на Украине. Он подчеркнул, что все они не могут больше называться американцами.

«Я думаю, каждый, кто служит в иностранной армии, должен лишаться американского гражданства моментально», — сказал Карлсон.

Идея Карлсона возникла на фоне сообщений о том, что в рядах ВСУ действительно проходят службу граждане США. Например, ранее в интервью РИА Новости пленный украинский военнослужащий Виктор Куропаткин рассказал, что медицине боевиков ВСУ обучали два американца.

Кроме того, Министерство обороны РФ регулярно сообщает о ликвидации на Украине пунктов дислокации, где скапливалось значительное количество иностранных граждан, служащих в украинской армии.

Ранее сообщалось, что в составе украинского батальона обнаружили наемников из Южной Кореи.