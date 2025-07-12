Американский лидер Дональд Трамп чётко дал понять властям Киева, что любая попытка достичь мирного соглашения с Россией может привести к утрате территорий на востоке страны. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщило блитанское издание The Telegraph.

В частности, как уточняется в статье, такое решение вызывает тревогу у европейских лидеров, которые опасаются, что Трамп стремится достичь этой договоренности без учёта позиции Киева и не принимая во внимание возражения своих союзников в Киеве и Брюсселе.

«В настоящее время Россия стремительно продвигается в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, и Белый дом ясно дал понять, что мирное соглашение с большой вероятностью будет включать передачу этих территорий Кремлю», – говорится в материале издания.

Напомним, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет высказал мнение, что истинной причиной огорчения президента США Дональда Трампа после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным стало осознание мощи РФ.

А ранее Трамп объявил, что 14 июля он сделает важное заявление, касающееся России.