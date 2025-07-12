Силы ПВО отразили удар 33 беспилотников в восьми регионах РФ

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, всего было перехвачено и уничтожено 33 беспилотника самолетного типа, пытавшихся прорваться в воздушное пространство восьми регионов страны.

География перехватов включает Брянскую область, где было уничтожено 16 дронов, Крым — там сбили четыре БПЛА, Ростовскую область — три БПЛА, Курскую область — два беспилотника. Над Воронежской областью и Краснодарским краем сбили по одному дрону.

Беспилотники также уничтожили над акваторией Черного моря — пять, и над акваторией Азовского моря — один.

На данный момент информация о возможных разрушениях или пострадавших на земле не поступала. Все сбитые БПЛА уничтожены до подлета к защищаемым объектам.

Ранее сообщалось, что ВСУ целенаправленно атаковали гражданский транспорт в Курской области.