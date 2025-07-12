Россия и Украина могут организовать обмен посылками для пленных военнослужащих

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Москва и Киев ведут переговоры об организации двустороннего обмена посылками для военнопленных. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время стороны обсуждают наполнение гуманитарных наборов и сбор писем от родственников.

«Сейчас ведем переговоры о наполнении этих посылок, какой перечень там будет необходимых предметов, и о сборе писем от наших граждан для родных, которые находятся в плену», — подчеркнула Москалькова.

Федеральный омбудсмен также рассказала, что российская сторона старается выполнять все просьбы украинских военнопленных, содержащихся в России. По ее словам, люди обращались с различными просьбами, включая получение книг, нательных крестиков и Библии.

Кроме того, Москалькова рассказала о системе взаимных посещений мест содержания пленных, которую она осуществляет совместно с украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвинила Киев в безнравственности из-за выдвижения условий обмена мирных жителей.