Россия и КНДР рассматривают вопрос о возобновлении морского сообщения

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и КНДР рассматривают возможность возобновления морского сообщения между странами. Об этом глава внешнедипломатического ведомства сообщил по итогам переговоров с северокорейским коллегой Цой Сон Хи в Вонсане, передает ТАСС.

11 июля Лавров посетил КНДР. В республике он провел переговоры с главой МИД КНДР. В ближайшее время российский министр направится на встречу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Исторически морское сообщение между Россией и КНДР существовало, но было ограниченным. В 2017 году Владивосток и северокорейский порт Раджин соединило регулярное морское сообщение — тогда Москва и Пхеньян впервые открыли грузопассажирское паромное сообщение.

Пандемия коронавируса отразилась на путевых связях между РФ и Северной Кореей. Из-за эпидемиологической ситуации были отменены авиасообщение, железнодорожные и морские перевозки пассажиров.

Ранее сообщалось, что Росавиация разрешила авиакомпании Nordwind выполнять регулярные рейсы в Пхеньян.