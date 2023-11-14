В Минобрнауки рассказали о размере президентской стипендии для аспирантов

Новая президентская стипендия, на которую могут претендовать российские аспиранты, составит 75000 рублей, указ уже находится «в высокой стадии согласования», и может выйти уже в этом месяце. Соответствующее заявление сделал заместитель главы российского Минобрнауки Денис Секиринский в беседе с информагентством РИА Новости .

Секиринский выразил надежду на то, что указ выйдет до Конгресса молодых ученых, назначенного на 28 ноября. Он заявил, что тогда можно будет начинать отбор на обновленную стипендию в этом году.

Замглавы также отметил, что подобные стипендии являются поручением российского президента Владимира Путина после встречи с участниками Конгресса. Он пояснил, что предложение президента заключалось в создании инструмента для поддержания лучших ученых, который был бы достаточно эффективным и ощутимым для молодых специалистов.

Секиринский заявил, что в конкурсе на данную стипендию будут участвовать аспиранты и их руководители. Деньги в полном объеме пойдут аспирантам, а руководитель выступит гарантом того, что молодой специалист закончит диссертацию и защитит ее в будущем.