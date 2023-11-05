В НАСА выразили готовность работать на МКС после 2030 года

Соединенные Штаты, совместно с партнерами из Европы, Канады и Японии, готовы на продление работы на МКС после наступления 2030 года. Соответствующее заявление сделал замадминистратора NASA по космическим операциям Кен Бауэрсокс во время своей речи в ходе симпозиума Beyond Earth, передает портал SpaceNews .

Бауэрсокс заявил, что не обязательно прекращать эксплуатацию станции в 2030 году, как это планировалось до настоящего момента. Специалист считает, что вместо полного отказа от использования МКС, можно перейти на формат гибкого графика, который подразумевал бы постепенный переход на более новые платформы и включал в себя расширенное участие частных компаний в процессе развертывания орбитальных станций на орбите Земли.