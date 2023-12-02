В Пентагоне прокомментировали риск выхода ИИ из-под контроля

Министр ВВС Соединенных Штатов Фрэнк Кендалл заявил о том, что не видит в ближайшее время риска выхода систем ИИ из-под человеческого контроля. Таким образом, он отреагировал на беспокойства касаемо восстания машин и появления опасных для существования человека роботов из-за выхода технологии из-под контроля. Слова американского министра передает издание РИА Новости .

В ходе своей речи Кендалл заявил о том, что не видит такой вероятности в ближайшем будущем. Более того, он выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты могут предотвратить такой исход событий в случае, если подобная опасность все же появится.

Тем не менее министр заявил о том, что правительство Штатов должно тщательно изучать возможности ИИ для того, чтобы быть уверенными в его надежности и безопасности для последующего использования в военных целях.

По словм Кендалла, задачей военных структур сейчас является не ограничение развития данной технологии, а поиск способов привлекать людей к ответственности за поступки ИИ. По мнению министра, технология должна применяться «надежно и этично», находясь в руках военных. Он подчеркнул, что это является первостепенной задачей Пентагона.