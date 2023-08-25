В Перми научились получать целлюлозу из березы для производства фотопленки

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете разработали способ получения целлюлозы для химической промышленности из березовой древесины, сообщает ТАСС.

Такая целлюлоза может использоваться в дальнейшем для изготовления пороха, фотопленки, пластмасс, лаков и многого другого.

По словам профессора кафедры технологии полимерных материалов и порохов ПНИПУ Фирдавес Хакимовой, новая технология дешевле и экологичнее. Для предлагаемого метода «варки» березовой щепы потребуется меньше электроэнергии, пара и химикатов.

Традиционно для получения древесной целлюлозы используют древесину хвойных пород. Однако запасы пихты и ели в последнее время заметно снизились, тогда как количество березы остается неизменным на протяжении нескольких последних десятилетий.