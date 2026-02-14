В пещерах Орегона найден древнейший образец одежды возрастом 12 тысяч лет

В пещерах на территории современного Орегона идентифицирован уникальный артефакт эпохи палеолита — остатки самой древней сшитой одежды, известной науке на сегодняшний день.

Речь идет о небольшом фрагменте лосиной кожи, обнаруженном еще в середине XX века. Только благодаря современным методам анализа, таким как масс-спектрометрия и радиоуглеродное датирование, ученые смогли подтвердить его исключительный возраст, оцениваемый в промежутке от 11,7 до 12,9 тысячи лет. Отчет об исследовании был опубликован в авторитетном издании Science Advances.

Экспертиза показала, что кусок шкуры — это не просто обрывок, а элемент сложного текстильного производства. В коже были аккуратно проделаны отверстия, через которые продергивался плетеный шнур, сочетавший в себе шерсть и растительные компоненты. Такой подход говорит о высоком мастерстве древнего человека: он понимал принципы теплоизоляции и умел создавать вещи, повторяющие контуры тела. Вместе с фрагментом одежды в пещере были найдены костяные иглы, останки пушных зверей (лисиц и кроликов), бизоньи шкуры и веревки.

Ученые связывают этот технологический скачок с резким изменением климата. В условиях наступившего похолодания прежние способы защиты от холода — простые накидки и шкуры — перестали работать. Люди были вынуждены изобрести «индивидуальный пошив», чтобы плотная одежда закрывала все тело и сохраняла тепло. Характерно, что в более поздних, теплых слоях подобные инструменты и остатки шитья практически исчезают, что подтверждает гипотезу о «климатическом» происхождении первого в мире костюма.

