В подмосковной Коломне прошла крупная педагогическая конференция

Наука
пресс-служба администрации г.о. Коломна

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]

В Коломне состоялась педагогическая конференция. Впервые в ней принимали участие не только местные преподаватели, но и коллеги из Зарайска, Луховиц и Серебряных прудов.

Педагоги активно обсудили несколько насущных тем — итоги государственной аттестации, нововведения в учебный процесс, привлечение школьников к труду, возвращение серебряной медали «За особые успехи в учении» второй степени и другие.

«Уверена, каждый участник конференции смог почерпнуть полезные моменты из общения с коллегами», — подчеркивает замглавы администрации Коломны Лариса Лунькова.

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