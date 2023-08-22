В подмосковной Коломне прошла крупная педагогическая конференция
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
В Коломне состоялась педагогическая конференция. Впервые в ней принимали участие не только местные преподаватели, но и коллеги из Зарайска, Луховиц и Серебряных прудов.
Педагоги активно обсудили несколько насущных тем — итоги государственной аттестации, нововведения в учебный процесс, привлечение школьников к труду, возвращение серебряной медали «За особые успехи в учении» второй степени и другие.
«Уверена, каждый участник конференции смог почерпнуть полезные моменты из общения с коллегами», — подчеркивает замглавы администрации Коломны Лариса Лунькова.