В подмосковной Коломне выявлен новый объект археологического наследия

В селе Дарищи обнаружены заглубленные в материковый слой археологические структуры (ямы различного функционального назначения). Предметы, полученные в ходе локальных земляных работ, представлены фрагментами керамических изделий 14-19-го веков. Объект представляет ценность для изучения истории заселения, хозяйственного освоения территории.