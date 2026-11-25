Житель Смоленска нашел ржавые «железки», которые позднее оказались сокровищами днепро-двинской культуры возрастом около 2500 лет. Об этом сообщают члены Смоленской экспедиции ИА РАН.

Находку сделал местный житель в Смоленском Посожье: это подвеска в виде конька и кинжал. По словам специалиста Смоленской экспедиции Института археологии РАН Владислава Волкова, такое украшение типично для археологических культур раннего железного века лесной зоны Восточной Европы, а сама подвеска считается очень важным и редким предметом.

Ценным оказался и биметаллический кинжал с железным клинком и бронзовой накладкой на ручку. В Смоленске его назвали «загадочным по функционалу»: не исключено, что он использовался для жертвоприношений.

Днепро-двинская культура существовала вблизи Днепра и Двины с VIII века до нашей эры до IV века нашей эры. Ее носители строили на возвышенностях небольшие городища с мазанками и каменными очагами, носили подвески из клыков животных и обожествляли солнце, огонь, домашний очаг и силы природы.

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