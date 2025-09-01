В Польше обнаружили необычное захоронение эпохи мезолита

В окрестностях польского города Иновроцлав археологи обнаружили массовое захоронение, относящееся к эпохе мезолита, сообщило издание Ancientist. Находка включает останки четверых людей – двоих взрослых и двоих детей.

Уникальность погребения заключается в том, что скелеты расположены так, как будто умершие обнимали друг друга в момент смерти.

Основная версия исследователей заключается в том, что все четверо погребенных являлись членами одной семьи. Для точного установления степени родства будет проведен специальный генетический анализ.

Предварительный осмотр останков не выявил никаких видимых следов насильственной смерти, что оставляет открытым вопрос о причине гибели этой группы людей.

По предварительным оценкам специалистов, захоронение датируется XVIII–XVII тыс. до нашей эры. Останки были погребены под слоем черноземных почв, которые сформировались значительно позже.

Любопытной деталью, обнаруженной во время раскопок, стал кремневый стержень, используемый для резки. Его нашли под черепом одного из детей. Аналогичные погребения эпохи мезолита ранее находили на территории Скандинавии, Франции и России.

Мезолит, или средний каменный век, охватывает период от 10 тыс. до 5 тыс. лет назад и характеризуется использованием миниатюрных каменных орудий. Начало этой эпохи совпало с окончанием последнего крупного оледенения в Европе.

