В понедельник на Земле пройдет полное солнечное затмение

Как сообщил Московский планетарий, полное затмение Солнца произойдет в наступивший понедельник, 8 апреля. Максимальная фаза природного явления продлится четыре с половиной минуты, однако россияне его понаблюдать, увы, не смогут.

Отмечается, что полная фаза солнечного затмения будет доступна жителям Западного полушария, а именно в Мексике, США и Канаде. Также увидеть, как Луна закроет Солнце смогут жители некоторых островов в Атлантическом и Тихом океанах.

«8 апреля с 19.39 и до 22.55 мск произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой 1,029 в 21.17 мск и длительностью 4 минуты 28 секунд при общей продолжительности затмения более пяти часов (с 18.42 мск до 23.52 мск). В России затмение 8 апреля наблюдаться не будет», — говорится в сообщении Московского планетария.

Небольшие фазы солнечного затмения будут видны также в Южной Америке и даже на западе Европы.