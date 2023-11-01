В РФ будут создавать полигоны для тестов в микроэлектронике

В следующем году в стране начнут разрабатываться полигоны для тестирования оборудования, которое будет производить микроэлектронику. Полигоны появятся в столице России, в Зеленограде, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Соответствующее заявление сделал заместитель главы российского Минпромторга Василий Шпак, его слова передает издание РИА Новости .

Шпак подчеркнул необходимость создания полигонов, на которых можно было бы собирать куски технологического маршрута, тестировать и проверять оборудование. Он сообщил, что соответствующие работы уже ведутся, а департаментом станкостроения скоро будет подготовлена концепция. По словам Шпака, полигоны начнут создаваться с 2024 года.

Он также уточнил, что строительство будет происходить не с нуля – будут проводиться реконструкции уже имеющихся площадей.