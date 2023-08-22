В РФ создали БПЛА, которому почти не нужен оператор

Отечественное предприятие «Радар ммс» создало БПЛА, практически полностью приспособленный к эксплуатации без оператора. Об этом сообщил исполнительный директор предприятия Иван Анцев, передает издание РИА Новости .

Анцев рассказал, что новый дрон весит 30 килограмм и может работать до 2 часов. БПЛА развивает скорость до 90 километров в час, добавил он.

Он также сообщил, что на базе этой разработки можно будет создавать многофункциональные транспортные системы, которые так же, практически не будут зависеть от оператора.

Анцев рассказал, что дрон сам анализирует ситуацию с помощью ИИ. Таким образом он может даже принимать самостоятельные решения о возвращении на базу или аварийной посадке.

Он рассказал, что перед предприятием стоит задача максимально избавиться от услуг оператора и автоматизировать максимум процессов.

Предполагается, что зарядка БПЛА будет проводиться на дронопортах, куда они будут возвращаться после выполнения задач. По прибытию одного БПЛА, другой улетать для продолжения задач. Таким образом, задачи будут выполняться по «принципу карусели», пояснил Анцев.