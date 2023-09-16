В Роскосмосе назвали причину крушения «Луны-25»

По его словам, отсутствие обратной связи от акселерометра вынудило корректирующий двигатель станции прекратить свою работу. Это стало причиной ее крушения.

«Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" разбилась из-за несработавших акселерометров, "Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра. Это тот прибор, который показывает об изменении скорости. Причина — акселерометры не включились», — цитирует Борисова РИА Новости.

Он добавил, что в настоящее время эксперты корпорации выясняют все причины произошедшего. Из 16 выдвинутых версий 11 уже проверили. Полностью расследование закончится к концу сентября.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24» стартовала с космодрома Байконур.