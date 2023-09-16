В Роскосмосе назвали причину крушения «Луны-25»
Российская лунная станция «Луна-25» разбилась по причине несработавших акселерометров, проинформировал гендиректор корпорации Юрий Борисов.
По его словам, отсутствие обратной связи от акселерометра вынудило корректирующий двигатель станции прекратить свою работу. Это стало причиной ее крушения.
«Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" разбилась из-за несработавших акселерометров, "Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра. Это тот прибор, который показывает об изменении скорости. Причина — акселерометры не включились», — цитирует Борисова РИА Новости.
Он добавил, что в настоящее время эксперты корпорации выясняют все причины произошедшего. Из 16 выдвинутых версий 11 уже проверили. Полностью расследование закончится к концу сентября.
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