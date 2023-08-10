В «Роскосмосе» рассказали, когда отправят проект сверхтяжелой ракеты-носителя на согласование
Фото: [Егор Алеев/ТАСС]
Документы по реализации сверхтяжелой ракеты-носителя от «Роскосмоса» будут в скором времени представлены на согласование. Об этом сообщил исполнительный директор корпорации по перспективным программам Александр Блошенко. Его слова передает издание «Российская газета».
Как рассказал Блошенко, темп работы над ракетой зависит, по большей части, от выделенных ресурсов. Он сообщил, что идея уже была одобрена российским президентом Владимиром Путиным, и вскоре планируется представить документы о реализации на согласование.
Известно, что ракета получила имя «Енисей». Она впервые взлетит в 2028, а в последующем может быть использована для выполнения задач на спутнике нашей планеты – Луне.
Ранее гендиректор корпорации Юрий Борисов заявлял, что обязательным условием для создания подобной ракеты должна быть возможность ее многоразового использования.