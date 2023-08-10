В «‎Роскосмосе» рассказали, когда отправят проект сверхтяжелой ракеты-носителя на согласование

Документы по реализации сверхтяжелой ракеты-носителя от «‎Роскосмоса» будут в скором времени представлены на согласование. Об этом сообщил исполнительный директор корпорации по перспективным программам Александр Блошенко. Его слова передает издание «Российская газета» .

Как рассказал Блошенко, темп работы над ракетой зависит, по большей части, от выделенных ресурсов. Он сообщил, что идея уже была одобрена российским президентом Владимиром Путиным, и вскоре планируется представить документы о реализации на согласование.

Известно, что ракета получила имя «Енисей». Она впервые взлетит в 2028, а в последующем может быть использована для выполнения задач на спутнике нашей планеты – Луне.

Ранее гендиректор корпорации Юрий Борисов заявлял, что обязательным условием для создания подобной ракеты должна быть возможность ее многоразового использования.