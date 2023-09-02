В России анонсировали запуск миссии «Бумеранг» на спутник Марса

После 2030 года российские специалисты НПО им. С. А. Лавочкина намерены запустить на спутник Марса Фобос межпланетную станцию «Бумеранг» после 2030 года.

В НПО пояснили, одной из задач является доставка грунта с марсианского спутника чтобы изучить его природу.

«Бумеранг» — после 2030 года. Первый этап проекта «Экспедиция-М» по исследованию Марса и его спутников — Фобоса и Деймоса — дистанционными и контактными методами», — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы научного предприятия.

В числе прочих задач миссии также — отработка посадки марсианской станции на Фобос в условиях отсутствия там малейшей гравитации.