В России были проведены успешные полигонные испытания лазерной пушки

В РФ прошли успешные полигонные испытания лазерной пушки, во время которых она уничтожила несколько БПЛА различных типов. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Источник сообщил изданию, что лазер разработан специально для уничтожения дронов, и в процессе испытаний сбил беспилотные аппараты нескольких типов. Он также отметил, что новая разработка российского производства показала высокую эффективность на близких дистанциях.

Там также сообщили, что лазер успешно прожигает аэродинамические поверхности БПЛА и сжигает их корпусы вместе с оборудованием на борту.