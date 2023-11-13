В России началась подготовка к производству первых образцов истребителей Checkmate

В РФ началась подготовка к производству первых образцов отечественных истребителей 5-го поколения Checkmate. Об этом сообщили представители государственной корпорации «Ростех», передает издание РИА Новости .

Сообщается, что новые российские истребители были представлены миру на авиасалоне Dubai Airshow-2021. В пресс-службе корпорации сообщается, что исходя из проведенных работ, проект претерпел ряд изменений для корректировок, и получил сроки первого вылета. Представители также сообщили, что была начата подготовка к производству первых образцов новых самолетов.

После первой презентации истребителя, производитель организовал сбор обратной связи от потенциальных заказчиков. Впоследствии, у Checkmate были скорректированы стоимость и несколько технических решений. В корпорации отметили, что это повысило конкурентоспособность и привлекательность истребителя для будущих заказчиков.