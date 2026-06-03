В России начались испытания костного цемента, который точечно уничтожает тяжелые инфекции

В РНИМУ имени Н. И. Пирогова стартовали доклинические испытания отечественного костного цемента, созданного учеными РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Разработка способна в десятки раз дольше высвобождать антибиотики по сравнению с зарубежными аналогами, передает Naked Science ⁠.

Как пояснил заведующий кафедрой физической и коллоидной химии Губкинского университета Владимир Винокуров, в составе материала антибиотик и антисептик закреплены на нановолокнах целлюлозы, благодаря чему лекарство работает точечно и в безопасных дозах, а внутри цемента создается эффект «водопровода», и препарат поступает прямо в рану. У большинства импортных цементов, по его словам, до 90 процентов антибиотика остается заблокированным и практически не выходит наружу.

Антисептик при этом нарушает работу ферментов бактерий, вызывая их гибель, а волокна целлюлозы формируют сеть микроскопических каналов, по которым вода проникает внутрь и вымывает действующее вещество. Исследования свойств цемента уже проведены в бактериологической лаборатории ГКБ имени В. П. Демихова, а эксперименты на клеточных культурах и животных развернуты на базе инжинирингового центра РНИМУ. Испытания планируется завершить в текущем году в соответствии с национальными стандартами. Как отметил доцент кафедры травматологии и ортопедии РУДН Денис Римашевский, при успешном подтверждении требований клинические испытания на добровольцах могут не понадобиться, и препарат получит разрешение сразу после лабораторных проверок, что существенно сократит срок выхода разработки в больницы.

Проект реализуется по гранту Минздрава России в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья» и является ответом на государственный запрос по снижению инвалидизации и летальности при перипротезной инфекции. Руководитель Центра гнойной хирургии ГКБ имени В. П. Демихова, доцент кафедры общей хирургии РНИМУ Владимир Оболенский подчеркнул, что ежегодно десятки тысяч пациентов с гнойными осложнениями остеосинтеза, после эндопротезирования крупных суставов и с синдромом диабетической стопы нуждаются в операциях с использованием костного цемента. Импортные аналоги, по его словам, дороги и не везде доступны, а отечественная разработка позволит сделать терапию рутинной и спасет тысячи людей от инвалидности.