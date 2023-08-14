В России создали систему самонаведения для FPV-дронов на основе нейросети

Тульские разработчики БПЛА создали систему наведения для дронов-камикадзе на основе нейросети. Новая система разработана для дронов семейства «Овод», она позволит БПЛА атаковать и статические, и движущиеся цели, без помощи оператора. Об этом рассказал руководитель проектной группы Андрей Иванов, его слова передает издание РИА Новости .

Иванов рассказал, что система позволяет захватывать цели и анализировать как статичные, так и движущиеся объекты. По его словам, это поможет операторам не только обнаруживать, но и захватывать, а также поражать цели. Иванов также уточнил, что точность применения новой системы в случае с движущейся целью – не ниже 90%.

Сообщается, что система уже была протестирована, и в скором времени, ее испытают в настоящих боевых условиях в зоне проведения СВО.