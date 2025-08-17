В России в 2026 году начнут эскизное проектирование миссии «Венера-Д»

В 2026 году в России стартует процесс создания предварительного проекта миссии «Венера-Д», которая является частью национального проекта по исследованию космоса. Начало работ запланировано на январь, одновременно с началом реализации национального проекта. Об этом в интервью ТАСС рассказал Олег Кораблев, руководитель отдела физики планет Института космических исследований Российской академии наук.

Как сообщил источник, средства уже были выделены. Проект «Венера-Д» включён в национальный проект «Космос», и этот вопрос был решён на уровне правительства России.

«За два года мы должны сделать эскизный проект, а пока обсуждаем с коллегами из НПО им. Лавочкина организацию процесса, чтобы максимально эффективно работа шла — пара совещаний у нас уже прошла», — рассказал Кораблев.

В соответствии с намеченными планами, миссия будет включать в себя такие компоненты, как посадочный модуль, аэростатный зонд и орбитальный аппарат. Как ранее отмечал академик Лев Зелёный, запуск вряд ли произойдет ранее 2034–2035 годов.

Он подчеркнул, что сроки запуска будут определены после завершения разработки предварительного проекта, но не позднее 2036 года, согласно текущему плану.

