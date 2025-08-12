Кишечник управляет желанием: как бактерии влияют на либидо

Последние исследования в области биохакинга раскрыли неожиданную связь между состоянием кишечной микробиоты и уровнем либидо. Эксперт Мария Молоствова в беседе с RuNews24.ru объясняет : состав бактерий в кишечнике может напрямую влиять на сексуальное желание, открывая новые пути решения проблем гипоактивного расстройства полового влечения (ГРПВ).

Ученые обнаружили заметные различия в микробиоме женщин с нормальным и сниженным либидо. У участниц с ГРПВ выявлен повышенный уровень Lactobacillus и Bifidobacterium при одновременном дефиците других полезных бактерий. И, по словам эксперта, чем значительнее эти различия, тем сильнее выражено снижение полового влечения.

Механизм влияния объясняется способностью кишечных бактерий вырабатывать особые молекулы, воздействующие на мозг и эмоциональное состояние. Те же бактерии, ассоциированные со снижением либидо, также связаны с уменьшением агрессии и стресса.

Как отмечает биохакер, коррекция микробиоты через питание и пробиотики может стать новым инструментом восстановления сексуального здоровья. Эксперты рекомендуют обратить внимание на средиземноморскую диету, ферментированные продукты и специализированные пробиотические комплексы.