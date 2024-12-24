В России запустят производство изотопа, повышающего эффективность лечения рака

Технологию изготовления тербия освоили в России впервые за всю историю медицины. Ученые Института реакторных материалов, входящего в «Росатом», совершили прогресс в исследованиях и смогли понять, как производить этот важный элемент.

Замдиректора по научной работе Центра Гранова Андрей Станжевский объяснил, что лекарственная доза, доставляемая изотопом тербий-161, почти в 1,5 раза выше, чем в других препаратах. Это позволяет повысить эффективность лечения рака, а заодно уменьшить вред от излучения для организма. В перспективе открытие позволит наладить производство радиофармпрепаратов для борьбы с онкологией.

Сырьем для производства радиоизотопа тербия-161 стал гадолиний-160. Его выпускает предприятие «Росатома» в Свердловской области. Возможности для дальнейшего изготовления есть, однако перед запуском партию новой продукции проверят в испытаниях и дополнительных исследованиях, положенных по медрегламенту.

Ранее сообщалось, что отечественную вакцину от рака «Энтеромикс» сделают бесплатной для россиян.