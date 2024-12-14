Новая вакцина от рака будет бесплатной для всех россиян

Главный онколог министерства здравоохранения РФ и генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн в эфире «Радио России» рассказал , что онковакцина будет бесплатной для населения.

Онколог Андрей Каприн пояснил, что государству для приобретения препарата необходимо будет выделить около 300 тыс. руб. Спикер пояснил, что все онкологические препараты, которые только недавно были представлены на рынке, стоят дорого. Медик предполагает, что новая онколитическая вакцина не станет препаратом, недоступным для россиян. Он отметил, что затраты должно покрыть государство в полном объеме.

«И мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тыс. рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно», — сказал Каприн в эфире радио.

Спикер также рассказал, что онколитическая вакцина «Энтеромикс» прошла этап доклинических исследований. Препарат показал свою эффективность. Его изобретением совместно занимались специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России и Института молекулярной биологии имени Энегельгардта. Вакцина создана на мРНК-платформе под каждого конкретного пациента.

Онколог Каприн отметил, что теперь ученые приступают к следующему этапу исследования — проведение клинических испытаний. Группу желающих уже начинают собирать. Соответствующее разрешение выдали Минздрав России и Росздравнадзор. Цель — проверить, не вызывает ли препарат каких-либо побочных действий, насколько он безопасный и результативный.

Ранее сообщалось, что врач из-под Тулы ради премии диагностировал онкологию здоровым людям.