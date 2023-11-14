В Ростехе рассказали о росте боевых возможностей истребителя Су-57

Сообщается, что в новейшую отечественную технику продолжают внедрять самые современные технологии, что значительно повышает ее эффективность. Уточняется также, что самолет адаптирован под двигатели обоих этапов. С двигателем 1-го – Су-57 также отвечает главным требованиям, которые выдвигаются к истребителям 5-го поколения, рассказали в корпорации.

Сейчас он находится на летных испытаниях с установленным двигателем 2-го этапа. Планируется поставка истребителей с новыми двигателями, заключили в «Ростехе».