В Ростове-на-Дону появится новый завод по производству военных БПЛА

Отечественный производитель военных БПЛА «Робоавиа» планирует расширение своих мощностей при помощи открытия второго завода в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил руководитель столичного представительства производителя Валентин Киселев, его слова передает издание РИА Новости .

Он сообщил, что в данный момент, производство в Симферополе выпускает до 16 БПЛА ежемесячно, но после открытия завода во втором городе, это число увеличится до 48.

Киселев также рассказал, что «Робоавиа» является частной компанией, прошлой в прошлом году. Он сообщил, что финансовая поддержка поступала от крымского правительства, закупавшего дроны для своих подразделений.

В Крыму и было набрано большинство специалистов, которые сейчас трудятся на производстве, рассказал Киселев. Он сообщил, что с расширением, компания будет стремиться набирать специалистов со всей страны.

«Робоавиа» ранее разработали разведывательный дрон «Сарыч-2» и ударный БПЛА «Сюрприз».