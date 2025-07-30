В считаные часы Москву накроет мощнейший двойной звездопад
Уже через полтора часа мощнейший двойной звездопад накроет Москву
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В ближайшие полтора часа в Москве можно будет увидеть яркий двойной метеорный поток, который будет виден невооружённым глазом. Об этом сообщают средства массовой информации.
В космическом пространстве произойдёт столкновение двух метеоритных потоков: Южных дельта-Акварид и альфа-Каприкорнид.
В ночном небе можно будет увидеть множество небесных объектов — до 30 астероидов в час.
Ранее сообщалось, что в небе над Ленобластью из-за вспышки на Солнце появилось северное сияние.