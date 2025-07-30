В считаные часы Москву накроет мощнейший двойной звездопад

В ближайшие полтора часа в Москве можно будет увидеть яркий двойной метеорный поток, который будет виден невооружённым глазом. Об этом сообщают средства массовой информации.

В космическом пространстве произойдёт столкновение двух метеоритных потоков: Южных дельта-Акварид и альфа-Каприкорнид.

В ночном небе можно будет увидеть множество небесных объектов — до 30 астероидов в час.

Ранее сообщалось, что в небе над Ленобластью из-за вспышки на Солнце появилось северное сияние.