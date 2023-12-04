В США был представлен дрон-перехватчик с вертикальным взлетом

Сообщается, что техника была представлена в двух вариациях. Базовая версия Roadrunner рассчитана на переноску полезной нагрузки и выполнения задач, в то время, как версия с приставкой «-M» предназначена для перехвата вражеской техники при помощи подрыва боевой части.

Известно, что после уничтожения вражеского БПЛА, аппарат может вернуться на исходную позицию для подзаправки, зарядки и повторного использования. Для транспортировки и запуска техники применяется компактный контейнер.

Согласно заявлениям производителя, разработка сможет быстро находить и ликвидировать вражеские системы, добавили журналисты.