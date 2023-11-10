В США провели первую в мире операцию по пересадке целого глаза

Американским врачам удалось провести первую в своем роде успешную операцию по трансплантации целого человеческого глаза. Об этом сообщили представители медцентра Нью-Йоркского университета, передает издание РИА Новости .

Сообщается, что команда хирургов при университете смогла провести операцию по пересадке глаза и части лица ветерану из Арканзаса, получившему поражение от электрического тока под высоким напряжением.

Уточняется, что у пациента не осталось глаза, носа, губы, некоторых зубов, и частично, щеки с подбородком. Сообщается, что операция проводилась в конце мая этого года, и она заняла у команды врачей в составе 140 работников более 20 часов.

Подчеркивается, что на данный момент неизвестно, сможет ли ветеран видеть при помощи пересаженного глаза, но новообретенный им орган показывает признаки здоровья. В службе сообщили, что это достижение открывает большое количество новых возможностей в сфере глазного лечения.