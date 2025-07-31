В США родился ребенок из эмбриона, хранившегося 30 с половиной лет

В Соединённых Штатах Америки на свет появился малыш, зачатый из эмбриона, который находился в замороженном состоянии более трех десятков лет, как сообщает журнал MIT Technology Review.

Как сообщает издание, мальчик стал новым рекордсменом, будучи «самым взрослым ребёнком». По информации из журнала, родители этого мальчика «усыновили» эмбрион женщины, которая прошла процедуру ЭКО в 1994 году.

«Таддеус Дэниел Пирс, появившийся на свет 26 июля, развился из эмбриона, который хранился 30 с половиной лет», — говорится в публикации.

В результате работы удалось получить четыре эмбриона. Один из них был имплантирован в матку женщины, а остальные три были подвергнуты криоконсервации и помещены на хранение.

Ранее сообщалось, что более 76 тысяч детей родились в Московской области с начала года.