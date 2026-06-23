Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) ввела в эксплуатацию новый суперкомпьютер Flyer на авиабазе Райт-Паттерсон в штате Огайо. Система предназначена для решения сложнейших вычислительных задач — от разработки гиперзвукового оружия и систем ИИ до проектирования самолетов нового поколения.

По оценкам AFRL, компьютер способен за один день выполнить объем вычислений, на которые обычному ноутбуку потребовалось бы около 500 лет.

Flyer стал частью многолетней программы модернизации в рамках инициативы Министерства обороны США High Performance Computing Modernization Program. Система включает около 186 тысяч вычислительных ядер, 800 терабайт оперативной памяти и 18 петабайт хранилища данных. Для достижения аналогичного объема оперативной памяти потребовалось бы примерно два миллиона обычных ноутбуков.

Главная ценность Flyer — не в характеристиках, а в возможностях, которые он открывает. Современные военные разработки все чаще опираются на цифровое проектирование, вычислительную гидро- и аэродинамику, обучение моделей ИИ и виртуальные испытательные среды. Инженеры могут моделировать сценарии на компьютере, не создавая множество физических прототипов.

AFRL неоднократно подчеркивала особую роль суперкомпьютеров в разработке гиперзвуковых аппаратов. Машины, движущиеся на скоростях, многократно превышающих скорость звука, чрезвычайно сложны и дороги в испытаниях, поэтому высокоточное моделирование становится незаменимым инструментом.

Flyer пополнил парк суперкомпьютеров AFRL и Минобороны США. Ранее лаборатория сообщала, что системы Flyer и Raven обеспечат совокупную производительность около 14 петафлопс. Один петафлопс — это квадриллион вычислений в секунду. Сам суперкомпьютер никогда не покинет авиабазу, однако технологии, созданию которых он будет способствовать, могут определять военный потенциал США на десятилетия.