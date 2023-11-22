В столичных больницах забегали помощники врачей «робокошки»

В трех московских клиниках в тестовом режиме медработникам начали помогать роботы-курьеры «робокошки», сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Робокошки» появились в городской клинической больнице имени Ворохобова, НИИ имени Склифосовского и городской клинической больнице имени Филатова.

Роботы умеют приносить больным еду и медикаменты. Также они сопровождают пациентов до лифта, делясь по пути полезной информацией. Это разгружает врачей и позволяет им заниматься исключительно медицинскими обязанностями.

3D-сенсоры позволяют «робокошкам» сохранять безопасное расстояние. Они могут работать без подзарядки сутки.