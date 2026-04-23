«Вам не повезло с генами?» Новое исследование доказало, что долголетие зависит от наследственности на 50 процентов

Долгое время в научной среде доминировало мнение, что генетика играет лишь второстепенную роль в том, сколько проживет человек. Считалось, что наследственность объясняет не более 20–25 процентов различий в продолжительности жизни, а то и вовсе менее 10 процентов, уступая пальму первенства образу жизни, экологии и простой случайности. Однако новое исследование ученых из Научного института Вейцмана, опубликованное в журнале Science, заставляет кардинально пересмотреть эти оценки.

Исследователи под руководством Бена Шенхара из лаборатории профессора Ури Алона выяснили, что генетика на самом деле может объяснять около половины вариативности продолжительности жизни. Ключевая ошибка предыдущих работ, по мнению авторов, крылась в неспособности отделить смерть от естественного старения от смерти, вызванной внешними факторами, такими как несчастные случаи или инфекционные заболевания. Шенхар пояснил, что в исторических наборах данных, на которые опирались старые исследования близнецов, уровень внешней смертности был примерно в десять раз выше, поскольку они были собраны в эпоху, когда антибиотики еще не получили широкого распространения, и большинство смертей было вызвано инфекциями, которые сегодня успешно лечатся.

Таким образом, когда из анализа убрали «шум» в виде случайных и внешних причин смерти, истинный вклад генетики в процесс старения и долголетия проявился гораздо ярче, оказавшись как минимум вдвое выше прежних оценок.